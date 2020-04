Het Nederlandse horeca-uitzendbureau Mise en Place heeft het faillissement aangevraagd. Het bureau, dat studenten uitstuurde naar horecabedrijven, was ook in Belgisch-Limburg actief.

Mise en Place werd in 1994 opgericht door Charly van Goch vanuit zijn campuskamertje aan de Maastrichtse hotelschool. Een kwart eeuw later was het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste horeca-uitzendbureaus ...