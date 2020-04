Partner van Veerle Heeren begint als eerste intensieve patiënt aan revalidatietraject

Sint-Truiden -

Patiënten die langdurig in een kunstmatige coma liggen en geïntubeerd zijn, wachten nog een revalidatie als ze hersteld zijn van het coronavirus. Dimitri Flossy, de partner van Truiens burgemeester Veerle Heeren, is de eerste covid-patiënt die aan het traject begint in het Sint-Trudo Ziekenhuis.