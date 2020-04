Coronacrisis gooit ook roet in het eten van de Erfgoeddag

Tongeren - Dit jaar zou de Erfgoeddag zijn 20ste verjaardag vieren. Ook in Tongeren zou dit weekend (za 25 & zon 26 april 2020) een feestweekend moeten worden.

Het stadsarchief zou tijdens dat weekeinde Paul Christiaens en zijn zoon (twee bekende Tongerse fotografen) in de bloemetjes zetten. Momenteel digitaliseert het stadsarchief duizenden negatieven van hun werk. Normaliter zou het werk van deze fotografen tijdens de maand april worden tentoongesteld in enkele Tongerse winkeletalages. Gerard Stassen - Schepen van Erfgoed: “Zoals iedereen echter weet zijn de winkels om gekende redenen helaas gesloten. We willen iedereen evenwel via Facebook laten meegenieten van enkele prachtige, soms nooit eerdere vertoonde foto’s uit (Tongerse) vervlogen tijden. Het Stadsarchief zal op regelmatige tijdstippen foto’s van Paul Christiaens op haar Facebookpagina plaatsen. De eerste foto werd onlangs gepost en toont ons een gezellig volle Maastrichterstraat in augustus 1955. Hopelijk mogen we een dergelijke gezellige drukte in onze stadskern snel weer ‘in real life’ ervaren!”

Waarnemend burgemeester An Christiaens: “Verder bieden ook de blog en de themawebsite van het stadsarchief interessant leesvoer tijdens deze periode van quarantaine. Via de website 'Geheugen van Tongeren' kan je allerlei informatie en foto’s terugvinden. Raadpleeg daartoe zeker even de thematische blogs 'de fifties' en 'onderwijs'. Daarnaast is ook het geoloket erg interessant. Via deze tool kan je alle informatie die het stadsarchief verzameld heeft eenvoudig terugvinden op kaart. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoe Romeins Tongeren er uit zag of waar de stadswallen en -poorten zich vroeger bevonden. Veel surf- en leesplezier!”

www.geheugenvantongeren.be of de blog via de directe link https://stadsarchief.wordpress.com.

Kleine anekdotes over het verleden van Tongeren en haar dorpen mogen altijd doorgestuurd worden naar stadsarchief@stadtongeren.be