Curve in Limburgse ziekenhuizen blijft dalen, wel twaalf nieuwe overlijdens

Hasselt - Ook al blijft het druk op de intensieve en gewone covid-afdelingen van de Limburgse ziekenhuizen, de curve blijft wel gestaag dalen. Er zijn momenteel nog 411 gehospitaliseerde patiënten, het virus eiste opnieuw 12 levens.

LEES OOK. Meer dan 5.000 doden in België, meeste daarvan in woon-zorgcentra

LEES OOK. In de frontlinie van intensieve zorgen blijft de druk hoog

Het goede nieuws van de afgelopen dagen is ook vandaag zichtbaar in de statistieken van de Limburgse ziekenhuizen. Er blijven meer mensen het ziekenhuis verlaten (46) dan dat er nieuwe opnames (35) zijn. Alleen in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden is het totaal patiënten opnieuw lichtjes gestegen (+4). Alle andere ziekenhuizen melden een daling van hun bezette bedden.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Er verblijven nog 91 patiënten op intensieve zorgen, 68 van hen moeten beademd worden. Die situatie blijft status quo. Helaas zijn er ook weer 12 overlijdens te melden. Het Jessa Ziekenhuis corrigeert ook dat cijfer. In het sterftecijfer van gisteren werden per abuis ook enkele thuissterftes meegedeeld. Het totale aantal corona-overlijdens in Jessa bedraagt nu 73. De totalen in de andere ziekenhuizen zijn: Sint-Trudo (70), ZOL in Genk (44), Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder (43), AZ Vesalius in Tongeren en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (allebei 21).

LEES OOK. Een maand coronagegevens meten: hoe staat Limburg er nu echt voor?

LEES OOK. Het coronavirus in cijfers: aantal besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames