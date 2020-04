'Dodelijke afrekening' in coronatijden

Genk - Genkenaar Camille Jacobs zou op 26 april zijn nieuwe thriller voorstellen, 'Dodelijke afrekening'. Corona stak daar een stokje voor, maar dat belet Camille niet om verder te werken en z'n boek uit te geven.

Camille Jacobs, een creatieve zestiger, liet vorig jaar een periode van 27 jaar zakenleven achter zich en legde zich volledig toelegde op zijn hobby, boeken verzamelen maar ook schrijven. Eind oktober 2019 publiceerde hij zijn eerste thriller onder de titel 'Wraak'. Reeds toen deelde hij mee dat hij volop bezig was aan zijn volgend verhaal.

Dat is nu klaar en krijgt als titel mee 'Dodelijke afrekening' . Een bankbediende, uit het Antwerpse verhuisd naar Limburg, treft in zijn kofferbak een lijk aan met een vlek in het gezicht. Het begin van een spannende thriller met een verrassende plot. Ook hier is voor de lezer de omgeving weer heel herkenbaar. Het verhaal speelt zich af tussen Genk en Rekem.

Camille Jacobs keek uit naar de voorstelling van zijn tweede boek. Die zou eind april plaats vinden in de Genkse bib. Maar omwille van de gekende omstandigheden kan dat niet doorgaan. Maar geen nood. Het boek is beschikbaar, zowel bij Standaard boekhandel (online) als via bol.com. Je kan het dus nu al bestellen en lezen en in oktober laten signeren, want dan vindt de afgelaste sessie plaats.