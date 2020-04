Vlinderpark nadert voltooiing

Genk - Het enorme bouwproject Vlinderpark, gelegen tussen de Grotestraat en de elf meter hogere Steeneikstraat, raakt voltooid. De bouwtijd bedroeg ongeveer vijf jaar.

Iedereen die vaak door de Genkse Grotestraat rijdt weet dat er sinds jaar en dag werken aan de gang zijn. Begin 2015 ging daar aan de rand van de binnensstad een gigantisch bouwproject van start. Er zouden 124 flats gebouwd worden waar 400 mensen kunnen wonen, op een binnengebied van ongeveer één hectare, uitlopend en geïntegreerd in een talud waardoor de helling in haar vroegere glorie hersteld wordt. Een kronkelend wandelpad met trappen overbrugt het hoogteverschil. Gelijkvloers zou ongeveer 900 m² voorbehouden worden als kantoorruimte en zoals tegenwoordig gebruikelijk is, komt de parking volledig ondergronds.Vlinderpark, zoals het project genoemd werd door initiatiefnemer SOM - voor wie dit hun grootste project is - bestaat uit vier losse woonblokken, omgeven door perkjes en waterpartijtjes. Hoofdaannemer Haex begon bijna vijf jaar geleden vol goede moed aan het werk en richtte geleidelijk de vier blokken op. De laatste, aanleunend tegen het notariaat Vrancken, raakt nu stilaan voltooid. Tot het coronavirus toesloeg was er elke zaterdag kijkdag, maar die is tijdelijk opgeschort. Tijdens die periode werd echter - zolang het mocht - gestadig verder gewerkt, weliswaar met niet al te veel mensen en op grote afstand van elkaar. En zo raakt alles stilaan voltooid. Als de stellingen opgeruimd zijn is Genk weer een mooie plek rijker.