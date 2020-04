GETEST. Brownie met vijf ingrediënten en zonder suiker

De coronacrisis doet ons massaal in de keuken duiken. Van taarten en brownies bakken tot zomerse zoetigheden in elkaar flansen: wij proberen elke week populaire recepten uit met een minimum aan basic ingrediënten.

We gaan aan de slag met brownies, populair bij jong en net iets minder jong. Het goede nieuws: op amper een halfuurtje tijd heb je een dampende schaal lekkers en dat met slechts vijf ingrediënten, aldus het recept op de internationale keukenblog ‘Tasty’. Het recept beweert dat het gaat om een gezonde versie van het Amerikaanse dessert omdat de suiker vervangen wordt door honing...maar wordt ook de smaak daardoor beïnvloed? Wij deden de test.

Ingrediënten:

- 170 gram donkere chocolade

- 2 eieren

- 115 gram honing

- 40 gram bloem

- snuifje zout

Exact vijf ingrediënten en een bakschaal: meer heb je niet nodig. Foto: LLA

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Normaliter smelt je de chocolade au bain-marie maar het recept zegt dat je hetzelfde resultaat veel vlugger kan bekomen in de microgolfoven. Verwarm de chocolade op een middelhoge stand en nooit langer dan 15 à 30 seconden om het aanbranden in de microgolfoven tegen te gaan. Herhaal tot als alle chocolade gesmolten is.

Laat even afkoelen en breek ondertussen de eieren in een vetvrije kom. Klop ze los met een garde en voeg de honing toe. Daarna voeg je de gesmolten chocolade toe, het snuifje zout en de bloem. Roer het geheel tot je een gladde massa krijgt.

Neem een bakvorm van ongeveer 20 op 20 centimeter en doe het mengsel met behulp van een pannenlikker in de bakvorm. Bak ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Laat nog een halfuurtje afkoelen (niet in de koelkast) en verdeel in porties.

Ons verdict:

Voor het mengsel de oven ingaat, lijkt het eerder op chocopasta. Foto: LLA

De chocolade smelten in de microgolfoven is niet goed voor je oren. Ik heb de 170 gram zwarte chocolade maar liefst 9 keer 30 seconden in de microgolfoven gezet. Negen keer heb ik dus ook naar de vreselijke getuut moeten luisteren van de microgolfoven. Het zal inderdaad wel een beetje sneller zijn dan de klassieke manier maar chocolade in een warmtebad maakt tenminste geen geluid.

Terug over naar de brownies. De ingrediënten afwegen met behulp van een eenvoudig keukenweegschaaltje, was kinderspel. Ook mengen met een keukengarde (of als je er eentje hebt: met een keukenrobot) gaat vrij vlot, al wordt het deeg wel wat stug. Eenmaal in de bakschaal was het afwachten tot de keukenwekker afging. Vijftien minuten lijkt alvast perfect. De brownie in zijn geheel oogt een beetje plat maar dat ligt aan mijn bakschaal: ik had geen kleiner model.

Het laatste wat we moeten doen? Proeven en voor brownies staan ze hier bijna in de rij. Maar de kok is lekker egoïstisch en gaat zelf proeven. Conclusie: geslaagde brownie textuur, nog een klein beetje vochtig in het midden en de honing maakt het plaatje helemaal af!

Foto: LLA