The Shovels: Limburgse cult met een klank uit de jaren zestig

Vandaag speelt zanger/gitarist Erik Debny vanuit zijn studio het Blijf in uw kot-concert. Erik is ook de frontman van The Shovels, ook wel eens the Beatles van onze tijd genoemd. De Hasseltse band hanteert de klank van de late jaren zestig, maar hun eigen songs zijn dan toch weer heel vernieuwend. Deze maand brengen ze trouwens een nieuwe CD uit, The Key, met 16 splinternieuwe korte liedjes, elk uniek in melodie en akkoorden, met teksten die verfrissend proberen te zijn.