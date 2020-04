Bouw stadhuis fors duurder

Beringen - Stad Beringen en het consortium THV The College hebben een dading afgesloten over het PPS project bouw stadhuis in Beringen. De betrokken partijen moesten nieuwe juridische en financiële afspraken maken omwille van het gewijzigde interieurconcept en het uitlopen van de termijn.Stad en THV The College zijn een éénmalige en forfaitaire vergoeding van 1 miljoen euro overeengekomen als compensatie voor alle directe en indirecte kosten van de termijnverlenging en verstoring.De bedoeling is om de voorlopige oplevering van stadhuis en parking tegen 31 maart 2021 rond te hebben.

De betrokken partijen moesten nieuwe juridische en financiële afspraken maken omwille van het gewijzigde interieurconcept en het uitlopen van de termijn. De vertraging werd veroorzaakt door enerzijds het ontwerpproces van het gewijzigde interieurconcept en anderzijds de overmachtssituatie van het arrest van het grondwettelijk hof waardoor het project toch een verkavelingsvergunning nodig had.



“Het stadsbestuur en THV The College hebben intensief en constructief met elkaar overlegd en vonden eind december 2019 elkaar in een akkoord”, licht burgemeester Thomas Vints toe. “Het stemt me tevreden dat we deze overeenkomst ter goedkeuring kunnen voorleggen op de gemeenteraad van 20 april.”



Meer comfort voor medewerkers en bezoekers



De wijziging van het interieurconcept werd al tijdens de vorige legislatuur in 2018 ingezet. De stad stelde een interieurarchitect aan met als opdracht binnen de contouren van het gebouw een functionelere inrichting en lay-out te ontwerpen. Deze nieuwe plannen moesten beantwoorden aan de hedendaagse noden en visies omtrent het nieuwe werken. Deze aanpak leidde tot een aantal tastbare resultaten en een verbeteringen van het gebouw op het vlak van flexibiliteit, functionaliteit en gebruikerscomfort voor medewerkers en bezoekers. Zo wordt er onder meer een ruimtelijkere en transparantere vergaderzone gecreëerd waar verenigingen in Beringen-centrum gebruik van kunnen maken. Het gebouw wordt daarnaast ook uitgerust met brainstormruimtes, uitwijkplekken en verschillende soorten werkzones om de flexibiliteit in de werking te stimuleren. De verhoogde computervloer verbetert daarnaast de functionaliteit van het gebouw.



Stad Beringen wist dat de aanstelling van een interieurarchitect zou leiden tot een meerkost op het gebouw. Deze meerkost werd na onderhandelingen tussen stad en THV becijferd en afgeklopt op een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro. Dit bedrag bevat onder meer de vereiste ingrepen door de aanpassingen van het interieurconcept en verbeteringen op het vlak van technieken, buitenverlichting en bijkomende eisen inzake integrale toegankelijkheid en openbare veiligheid.



Door het uitlopen van de termijn zijn er extra kosten voor THV voor de langere aanwezigheid van de werfinrichting en de werfomkadering.



Doordat de werfomkadering tijdens deze termijnverlenging onvoldoende omzet heeft kunnen realiseren, werd The College ook geconfronteerd met een winstderving en een verminderde bijdrage van de dekking van de algemene kosten. Stad en THV The College zijn een éénmalige en forfaitaire vergoeding van 1 miljoen euro overeengekomen als compensatie voor alle directe en indirecte kosten van de termijnverlenging en verstoring.



Stadhuis en parking klaar in het voorjaar van 2021



De partners bereikten een akkoord over een nieuwe timing. “De bedoeling is om de voorlopige oplevering van stadhuis en parking tegen 31 maart 2021 rond te hebben. Een verhuis zal pas voor het najaar 2021 zijn”, zegt Patrick Witters, schepen van stadsontwikkeling. “De ondergrondse parking, de openbare ruimte tussen de publieke gebouwen en de bibliotheek zijn op dat ogenblik ook allemaal afgerond en gebruiksklaar”, vult burgemeester Thomas Vints aan. “De timing voor de private ontwikkeling wordt iets naar achter geschoven, maar de gebouwen zullen wind- en waterdicht zijn bij opening van het nieuwe stadhuis. Op deze manier verzekeren we een afgewerkt totaalbeeld van de ganse site op het moment van opening”



“De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het consortium de werf voorlopig heeft stopgezet. Het stadsbestuur wacht nu op een eerste voorstel van het consortium in het kader van een eventuele heropstart van de werf, rekening houdend met alle geldende voorschriften”. vertelt schepen Patrick Witters.