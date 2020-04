BK-organisatie in Anzegem zit na overleg met wielerbond nog met veel vragen: “We kunnen ons toch maar moeilijk boven de wet stellen?”

Vrijdag overlegde burgemeester Gino Devogelaere met de Belgische wielerbond omtrent het Belgisch kampioenschap wielrennen dat, volgens de nieuwe internationale wielerkalender, gepland staat op 23 augustus. Normaal gezien had de titelstrijd, bij de mannen- en vrouwen elite, plaats op zondag 21 juni. De mannen starten in Halle en rijden dan plaatselijke ronden in Anzegem. De vrouwen vertrekken en finishen in Halle. Met de coronamaatregelen en het gegeven dat de UCI wil dat de nationale kampioenschappen verreden worden voor de Tour zorgt deze nieuwe datum voor heel wat problemen in de West-Vlaamse gemeente.

“We zijn er zeker nog niet uit”, stak burgemeester Gino Devogelaere van wal. “Wij zitten na onze meeting van vandaag nog met een pak vragen omtrent de organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen. Ik had contact met Belgian Cycling via livestream. Kort samengevat weten alle partijen op vandaag nog niet veel meer. Er rijzen nog een pak vragen. Op 15 mei zou de nieuwe wielerkalender echt uit de doeken gedaan worden. Blijft onze datum behouden op 23 augustus, dan zitten we nog met de maatregelen die de nationale overheid getroffen heeft. Eén van die maatregelen is dat er geen massa-evenementen zouden mogen georganiseerd worden tot eind augustus. Valt zo’n BK daaronder? Wij kunnen ons in Anzegem toch moeilijk boven de wet stellen? Bovendien is ondertussen geweten dat ‘Waregem Koerse’ van 1 september niet plaats zal hebben. Dat is een week na onze datum en Waregem is onze buurgemeente. Het lijkt me dan ook moeilijk dat wij dan toch een BK, waarop ook een massa volk wordt verwacht, gaan organiseren.”

Anzegem blijft er toch alles aan doen om het BK alsnog te organiseren. “Het wordt allemaal wel heel kort dag natuurlijk”, erkende Devogelaere. “Gelukkig is de wielerbond heel meegaand in het geheel. Ook zij zouden niets liever hebben dan dat het BK georganiseerd worden. We zouden eventueel die titelstrijd kunnen organiseren zonder publiek, maar is dat dé oplossing? Ik vrees van niet. Vergeet niet dat het BK voor mannen vertrekt vanuit Halle. Ook daar zitten ze met veel vragen. Ook ginds moeten maatregelen gezocht en gevonden worden. We willen er alles aan doen om de titelstrijd plaats te laten hebben in Anzegem maar wij zitten met zoveel vragen. Tijd zal misschien een oplossing bieden.”