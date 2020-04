Marc Van Ranst over hervatting voetbalcompetitie: “Misschien is spelen met mondmaskers wel een idee”

Het is nog koffiedik kijken of en wanneer de voetbalcompetities weer hervat zouden kunnen worden. De Jupiler Pro League hoopt volgend seizoen gewoon te kunnen starten - desnoods achter gesloten deuren. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat alle voetballers eerst getest zouden moeten worden, en laat een ballonnetje op over voetballen met mondmaskers.