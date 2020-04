Mondmaskers en lessen in openlucht: zo ziet OESO heropening van scholen

“Verplicht leerlingen straks niet om fysiek weer naar school te gaan.” Dirk Van Damme, onderwijstopman van de OESO, heeft richtlijnen klaar om landen te helpen bij de heropening van de scholen. “Het is belangrijk een flexibel aanbod te ontwikkelen, zodat we in de korte tijd die nog rest de grootste leerwinst kunnen boeken.”