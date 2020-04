Geen belastingzitdagen omwille van coronacrisis: wel hulp op afstand en vereenvoudigde aangiftes

Hamont-Achel - Alle sessies voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte in de personenbelasting worden dit jaar geannuleerd. Dat betekent dat ook de jaarlijkse belastingzitdagen op het stadhuis komende maand mei niet doorgaan. Dit heeft de Federale Overheidsdienst Financiën beslist om zo de veiligheid van zowel de belastingplichtigen als de medewerkers te garanderen. Wel blijft de overheidsdienst de dienstverlening en het goede verloop van het indienen van de aangiften verzekeren.

Veel belastingplichtigen zullen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen. Zij moeten in principe niets doen als controleren of hun gegevens juist en volledig zijn. Indien de gegevens niet correct zijn, dient men deze te corrigeren via het bijgevoegde antwoordformulier of via Tax-on-web.

Daarnaast blijft het ook mogelijk om aangiftes in te dienen via Tax-on-web. Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de belastingaangifte, kan hiervoor een kijkje nemen op de website van de FOD Financiën (www.financien.belgium.be/nl/particulieren) of telefonisch contact opnemen via 02 572 57 57 (elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur).

Laat je aangifte invullen door experts

De FOD Financiën voorziet in hulp bij het invullen van de aangiften door middel van telefonische afspraken waarbij experts je aangifte invullen. Belastingplichtigen kunnen een afspraak maken door te bellen naar het nummer dat op de envelop van hun aangifte staat. Na het invullen hiervan ontvangt men een brief met een samenvatting van hun gegevens die ze per post of via Tax-on-web kunnen bevestigen.