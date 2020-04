Ontwerper wordt beautyvlogger: Marc Jacobs geeft make-uptips

Nu topontwerper Marc Jacobs niet achter zijn ontwerptafel staat, staat hij voor de spiegel. Met een collectie van zijn eigen make-up in de aanslag, maakt hij zichzelf op en geeft hij tips zijn anderhalf miljoen volgers.

De 57-jarige Marc Jacobs heeft naast een eigen modelijn ook een eigen beautylijn. Daarin zit onder meer een oogschaduwpalet met kleuren die knipogen naar de zwartgele vacht van een luipaard. Daar gaat hij mee aan de slag in zijn eerste tutorial ooit. “Want wie zou er in een wereld willen leven zonder luipaarden?”, vraagt Jacobs zich af.

De gelegenheidsvlogger maakt zijn ogen op en geeft toe dat hij er eigenlijk niets van kent. “Zoals Nike het altijd zegt: just do it. Daar zit schoonheid in”, zegt hij. Na een kwartiertje is het resultaat te bewonderen. Jacobs heeft een smokey eye die zijn look - bestaande uit een rode manicure, rode lakschoenen met hoge hakken, een zwarte broek, trui en riem met luipaardprint - af maakt.

Geen nieuwe collectie

Miley Cyrus tijdens de laatste modeshow van Marc Jacobs in februari Foto: ISOPIX

Deze week raakte bekend dat de jongste collectie van de designer, dat met een spectaculair defilé werd voorgesteld op de modeweek van New York, nooit in de winkelrekken zal belanden. “Zonder stoffen kan je geen collectie maken”, zei hij in gesprek met British Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful.

De collectie werd na het defilé opgestuurd naar Parijs, waar het in de showroom zou worden gepresenteerd aan inkopers van boetieks wereldwijd. Maar omdat het coronavirus na Azië, toen ook Europa in zijn greep kreeg, waren die amper aanwezig, zegt Jacobs. “Als ze de collectie niet kunnen zien, hoe kunnen ze die dan inkopen? En als je geen stoffen kan bestellen uit Italië, waar al onze stoffen worden gemaakt, dan kan je geen collectie maken. We kunnen de ongelooflijke show die we hebben neergezet, dan ook niet produceren. En dat is zonde.” Jacobs benadrukte nog dat de collectie van een defilé maar een klein deel van zijn bedrijf uitmaakt.