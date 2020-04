Kortessem -

We beginnen ons nieuws met een noodkreet uit de bijzondere jeugdzorg. Een koppel uit Kortessem heeft de twee kinderen al sinds de lockdown niet meer gezien. Normaal gezien verblijven ze op weekdagen in een leefgroep, maar zijn ze in de weekends en op feestdagen thuis. Maar sinds de lockdown is ingevoerd verblijven ze verplicht 7 dagen op 7 in de leefgroep. Het gemis begint zwaar door te wegen, zowel bij de kinderen als bij de ouders.