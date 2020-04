Hasselt -

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt hervat de revalidatie van hartpatiënten en dat doen ze nu vanop afstand. Twee kinesisten geven via een videochat oefeningen aan de patiënten die ze vervolgens vanuit hun woonkamer uitvoeren. Het is heel belangrijk om de revalidatie verder te zetten. Uit onderzoek blijkt dat het volgen van een revalidatieprogramma bij hartpatiënten, de kans op overlijden of nieuwe hartproblemen met één derde verminderd.