Alle hockeykampioenschappen in België worden definitief stopgezet

De Belgische hockeybond (KBHB) heeft vrijdag aangekondigd dat alle competities voor dit seizoen definitief stopgezet worden. Op 2 april werden al de eredivisie, eerste klasse, tweede klasse en derde klasse, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, stopgezet. De beslissing over alle verdere kampioenschappen kwam vrijdag. Er werd op 2 april al beslist dat er dit seizoen geen landstitel zal worden uitgereikt.

“De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag 15 april de verlenging van de sanitaire en sociale maatregelen aangekondigd, alsook nieuwe maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Naar aanleiding hiervan is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Hockey Bond, met akkoord van z’n vertegenwoordigers van de liga’s, van mening dat de mogelijkheden om nog voor de zomer de hockeycompetities opnieuw op te starten, zwaar in het gedrang zijn gekomen”, legde de KBHB uit in haar persbericht. “Daarom werd er besloten om alle hockeykampioenschappen stop te zetten, zoals reeds het geval was voor de Belgian League en College League competities.”

“De competities in Open League, Heren Lagere, (Junior) Masters, (Junior) Ladies, Gents en alle Jeugdcompetities worden definitief stopgezet.”

Het seizoen in de hoogste divisie werd sinds 8 maart opgeschort. Er waren op dat moment elf speeldagen afgewerkt. Titelhouder Léopold, Gent en Dragons, de drie teams die het meeste punten behaalden, zullen België volgend seizoen vertegenwoordigen in de Euro Hockey League (EHL). Er degradeert niemand. Het seizoen 2020-2021 zal dus met veertien teams worden afgewerkt.