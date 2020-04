De chocoladefabriek van Tony’s Chocolonely krijgt een achtbaan

De Nederlandse chocolademaker Tony’s Chocolonely maakte anderhalf jaar geleden zijn plannen bekend voor een nieuwe fabriek met bezoekerscentrum in Zaandam. Nu werd ook een eerste beeld onthuld.

Tony’s Chocolonely wil in Zaandam, net boven Amsterdam, een nieuwe fabriek en een bezoekerscentrum met achtbaan bouwen onder de naam ‘Tony’s Chocolonely Chocolate Circus’. Het nam daarvoor het Amsterdamse architectenbureau Search in de arm, dat een eerste beeld heeft onthuld van de plannen.

Het geheel bestaat uit drie afzonderlijke volumes die met elkaar worden verbonden. Pakhuis De Vrede, een honderd jaar oud rijksmonument langs het Noordzeekanaal, wordt opgeknapt om daar het hoofdkantoor van het chocolademerk in onder te brengen. Naast het pakhuis wordt een rood bezoekerspaviljoen opgetrokken met dito achtbaan, die al van ver te zien zal zijn. Tot slot komt er ook een nieuw fabrieksgebouw, waarin twee functies gestapeld worden: een deel waar vloeibare chocolade wordt gemaakt en een deel waar de chocoladerepen worden geproduceerd.

Eens de plannen worden goedgekeurd door het stadsbestuur, kan de bouwaanvraag worden ingediend, aldus het architectenbureau. Bedoeling is dat ‘Tony’s Chocolonely Chocolate Circus’ over een jaar of drie de deuren kan openen.