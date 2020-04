Meer dan 5.000 doden in België, meeste daarvan in woon-zorgcentra

Hasselt - Op de 33ste dag van de coronacrisis is een macabere kaap gerond: het virus heeft in ons land vermoedelijk al meer dan 5.000 levens geëist. Ook in Limburg zijn er weer meer besmettingen bevestigd dan gisteren. Onze provincie heeft nu 51 besmettingen per 10.000 inwoners.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

De 139 nieuwe gevallen tillen het Limburgse totaal tot 4.263 bevestigde besmettingen. De besmettingsgraad in onze provincie stijgt daarmee tot 51 per 10.000 inwoners. Dat is het hoogste in ons land. Andere Vlaamse provincies scoren als volgt: Antwerpen (25 per 10.000 inwoners), Vlaams-Brabant (33), West-Vlaanderen (35) en Oost-Vlaanderen (30). De nationale besmettingsgraad bedraagt 32 per 10.000 inwoners.

Foto: RR

Triest record

Woensdag werd in België een triest record gebroken met 417 overlijdens op één dag. De afgelopen 24 uur is dat aantal weer gedaald. Er werden 313 overlijdens geteld: 114 in de ziekenhuizen en 199 in de woon-zorgcentra. De tol van de ziekte in België komt daarmee op 5.163 sterfgevallen. De verplichte tests in de woon-zorgcentra geven wel een steeds beter zicht op bevestigde corona-overlijdens in die sector.

LEES OOK. Een maand coronagegevens meten: hoe staat Limburg er nu echt voor?

In de woon-zorgcentra gaat het de afgelopen 24 uur om 48 bevestigde en 151 vermoedelijke sterfgevallen. Voor de sector betekent dat in totaal al 202 in laboratorium bevestigde overlijdens zijn geteld en 2.384 sterfgevallen op basis van ziektesymptomen zijn gemeld. Vandaag is de balans ook gekanteld: er zijn nu meer coronadoden geteld in woon-zorgcentra (50%) — ook al zijn dat heel vaak vermoedelijke gevallen — dan in de ziekenhuizen (48%). De overige 2% zijn thuissterftes of overlijdens in andere instellingen.

Wat de nieuwe besmettingen betreft: in ons land testten de afgelopen 24 uur opnieuw 1.329 mensen positief voor het virus. Het totaal bevestigde besmettingen in België stijgt daarmee tot 36.138.

LEES OOK. Topdokter die controversieel idee lanceerde: “Bezoek aan rusthuis is wél goed idee”

Foto: Photo News

Geen schuldigen zoeken

Het losse gedrag tijden het paasweekend zou volgens verschillende critici volgende week tot een nieuwe piek kunnen leiden. Is die vrees gegrond? “Ik denk niet dat er een nieuwe piek zit aan te komen”, aldus Steven Van Gucht tijdens de dagelijks persconferentie. “We volgen met zijn allen de maatregelen nog steeds goed op. En zo lang we dat blijven doen, gaan we de verspreiding van het virus kunnen indijken. Ik wil wel nog eens waarschuwen dat alles wat we vandaag doen, we pas binnen twee weken in de cijfers gaan zien. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn en niet te vroeg de maatregelen lossen. Maar ik verwacht geen piek door het paasweekend.”

Op de sociale media wordt beweerd dat de mensen die vandaag in het ziekenhuis opgenomen worden, mensen zijn die de maatregelen niet hebben nageleefd. “Nee, dat klopt niet. Het is gevaarlijk om schuldigen te zoeken. Een virus is niemand zijn fout”, aldus Van Gucht. “Wat merken in de cijfers wel dat de leeftijd van de opgenomen patiënten aan het stijgen is. Dat reflecteert waarschijnlijk de situatie in de woon-zorgcentra. We hebben een aantal uitbraken gehad in die centra en een deel van die mensen wordt nu gehospitaliseerd. De stijging van de leeftijd is de enige tendens die we opmerken.”

LEES OOK. Het coronavirus in cijfers: aantal besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames

Geen winkeluitstap

De toestand in de Belgische ziekenhuizen ziet er als volgt uit: er zijn 5.161 ziekenhuisbedden bezet, dat zijn er 148 minder dan een dag voordien. Er werden 320 nieuwe patiënten opgenomen. Het aantal personen op intensieve zorgen zakt tot 1.140 (-42). Van hen moesten 846 (-22) beademd worden.

Het goede nieuws is dat er weer 399 patiënten naar huis mochten. Dat brengt het totaal op 7.961 ontslagen patiënten in België. Er zijn al enkele dagen minder nieuwe dan ontslagen patiënten. Op die manier blijft de curve langzaam dalen.

Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum kwam ook terug op de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week heeft bekendgemaakt. “De opening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken moeten verlopen met respect voor de geldende maatregelen, zoals die al langer gelden in de supermarkten”, aldus Stevens. “Het is niet de bedoeling om er een winkeluitstap van te maken, je winkelt dus alleen. De uitbaters en het winkelpersoneel zullen waken dat de maatregelen worden nageleefd. Maar het is ieders verantwoordelijkheid. Is het te druk aan de winkel, kom dan later terug.”