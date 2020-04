Politie neemt zak van halve kilogram wiet in beslag bij drugsdeal in Kotem

Regio

Een 27-jarige man uit Riemst is donderdag in de gevangenis opgesloten na een mislukte drugsdeal in Kotem. De politie kon daar ruim een halve kilogram wiet in beslag nemen. Zes mensen - onder wie een m...

Lees verder