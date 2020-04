Mama in lockdown krijgt argwaan wanneer haar zoontje (2) plots in stilte bezig is: “Wat heb je daar?”

Kleuters moeten voortdurend in de gaten worden gehouden, zelfs in lockdown. Dat ondervond Priscilla King (38) aan den lijve. De Britse mama vond het verdacht dat haar zoontje (2) zich plots in alle stilte bezighield. Ze was hem even uit oog verloren om een video te bekijken die haar was toegestuurd door een vriendin, maar kreeg al snel argwaan. “Wat heb je daar?”, vraagt ze aan het ondeugende jongetje wanneer ze ontdekt waar hij mee bezig is, hoewel die vraag eigenlijk overbodig is.