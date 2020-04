Kaap van 5.000 coronadoden in ons land overschreden: “De epidemie krimpt”

De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 313 nieuwe overlijdens door het coronavirus geteld. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.163. Het Crisiscentrum waarschuwde ook om van “de opening van de tuincentra geen familie-uitstap te maken.”

Van de 313 nieuwe overlijdens vielen er 199 in de woonzorgcentra en 114 in ziekenhuizen. In de woonzorgcentra is 24 procent van de overlijdens bevestigd coronagerelateerd.

Verder werden er ook 320 mensen opgenomen in het ziekenhuis en mochten er 399 mensen weer naar huis. In totaal liggen er nu 5.161 mensen in het ziekenhuis. 1.140 daarvan liggen op de dienst intensieve zorg, dat is een daling van 42 patiënten. 846 mensen moeten beademd worden, ook dat is een daling van 22.

Er werden vijfduizend testen uitgevoerd in de afgelopen 24 uur. In totaal zijn er al 139.387 testen uitgevoerd. Er zijn 1.329 nieuwe bevestigde gevallen in België, waarvan 585 in Vlaanderen. Dat brengt het aantal bevestigde coronabesmettingen in België op 36.138. In werkelijkheid ligt dat aantal hoger, omdat niet iedereen getest wordt.

“Geen tweede piek”

Een journalist vraagt naar de besmettelijkheidsgraad van het virus en of die verlaagd is. “Het gaat om het reproductiegetal, de r-waarde”, verduidelijkt Steven Van Gucht. “Dat zegt iets over hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door een besmette persoon. Zonder besmettingen ligt dat tussen 2 en 3 personen. Door de genomen maatregelen hebben we dat verlaagd naar 0,8.” Besmette personen steken dus veel minder mensen aan door de huidige coronamaatregelen.

“Wanneer de r-waarde kleiner is dan 1, betekent dat dat de epidemie krimpt. Er worden minder en minder mensen besmet, dan kan het virus op termijn hopelijk uitdoven.”

Steven Van Gucht denkt niet dat er een tweede piek aankomt. “We volgen met zijn allen nog de maatregelen. Al wat we vandaag doen, zien we pas binnen een tweetal weken binnen de cijfers. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn en de maatregelen niet te vroeg lossen”, zegt Van Gucht.

“Wat we zien in de cijfers is dat de gemiddelde leeftijd van de mensen opgenomen in het ziekenhuis eerder aan het stijgen is, dat reflecteert waarschijnlijk de situatie in de woonzorgcentra”, zegt Steven Van Gucht. “Dat is de enige tendens die we opmerken.” Er zijn volgens hem dus geen sprake van gemeenschappen die de maatregelen niet goed volgen. “Het is belangrijk dat we geen schuldigen zoeken, een virus is niemands fout. We moeten wel solidair de maatregelen respecteren.”

Verantwoordelijkheid

“De situatie in de zorgsector is nog steeds heel zwaar”, zegt woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens. “Tuincentra gaan vanaf morgen terug ogen. Werken in de tuin verzet onze gedachten. Die opening moet verlopen met respect voor de geldende coronamaatregelen, zoals nu ook in de supermarkten gebeurt. Afstand tussen de klanten onderling en tussen klanten en personeel moet gerespecteerd worden. Een winkelbezoek mag maximaal een half uur duren en mag geen familie-uitstap zijn: je winkelt alleen.”

“Bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Is het te druk, kom dan later terug. Maximale spreiding draagt bij tot het voorkomen van het virus”, zegt Stevens. Hij benadrukt ook dat de curve nog verder naar beneden moet.

Sinds 10 april zijn er 14.013 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 7.399 bij personeelsleden en 6.632 bij bewoners uitgevoerd. 13 procent van het geteste personeel (976 mensen) en 20 procent van de geteste bewoners (1.299) bleek covid-19-positief