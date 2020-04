Tennistoppers Simona Halep en Petra Kvitova willen geen toernooien achter gesloten deuren: “Fans zijn te belangrijk”

Simona Halep (WTA 2) en Petra Kvitova (WTA 12), samen goed voor vier grandslamzeges, hebben zich donderdag tegen tennistoernooien achter gesloten deuren gekant. De Roemeense en de Tsjechische menen dat publiek noodzakelijk is om toptennis te kunnen serveren. “Fans en de sfeer die ze brengen zijn te belangrijk voor de sport”, klinkt het in koor.

Sinds begin maart ligt het tennis overal ter wereld stil omwille van de coronacrisis en tot minstens 13 juli worden er geen toernooien georganiseerd. In de Verenigde Staten wordt gesuggereerd dat de US Open (24 augustus-12 september) mogelijk het eerste toptoernooi kan worden, weliswaar zonder supporters. Halep en Kvitova zijn echter niet overtuigd van dat idee.

“Ik denk dat het niet zou werken”, legde Halep, in een recent verleden winnares van Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019), uit aan DPA. “De sfeer zal zo anders zijn. De reden waarom we er allemaal van houden in grote stadions te spelen, is de passie van de fans. Zonder hen is tennis een compleet andere sport.”

Tweevoudig Wimbledonwinnares, in 2011 en 2014, Petra Kvitova ging akkoord. “Ik hou niet van het idee zonder fans te spelen. Ze zijn gewoonweg te belangrijk voor de sport. Tennis is een individuele sport en dus zijn fans extra belangrijk. Mijn voorkeur is te spelen met publiek, indien mogelijk.”

“Ik denk dat elke tenniswedstrijd in 2020 een bonus is”, pikte Halep opnieuw in. “De meeste mensen maken zich momenteel zorgen over de nieuwe datum van Roland Garros en eventuele overlappingen met andere toernooien. Maar ik zal al blij zijn als we effectief nog tennis kunnen spelen dit jaar. Als we in september zouden spelen, zullen alle spelers enorm blij zijn.”