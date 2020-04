Huwelijk Britse prinses Beatrice afgelast

De nachtmerrie van de Britse prinses Beatrice (31) is werkelijkheid geworden. Door het verlengen van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk moet de dochter van prins Andrew haar huwelijk met Edoardo Mapelli Mozzi (37) opnieuw uitstellen.

Het dolverliefde koppel zou normaal gezien op 29 mei in het huwelijksbootje stappen in het gerenommeerde St. James’s Palace, een van de oudste koninklijke paleizen in Londen. Maar omdat de maatregelen in de strijd tegen de pandemie ook in het Verenigd Koninkrijk verlengd zijn, heeft het koppel uit voorzorg besloten om het trouwfeest uit te stellen. Een woordvoerder van het koppel benadrukte ook dat “het koppel in deze tijden zelfs niet aan trouwen denkt”.

Epstein

Aanvankelijk werd enkel de receptie in Buckingham Palace afgelast, maar nu volgt dus ook het hele trouwfeest. “De situatie is momenteel zo verschrikkelijk dat festiviteiten niet aan de orde zijn. Er worden momenteel geen plannen gemaakt voor een feest op een ander tijdstip of locatie. Daar zijn we nu echt niet mee bezig. De uitnodigingen hebben we door de coronacrisis dan ook nooit verzonden.” Wel wordt benadrukt dat het gaat om uitstel en niet om afstel. “Wanneer de tijd rijp is, zal er een nieuwe datum bekendgemaakt worden.”

Het is niet de eerste keer dat het huwelijk van prinses Beatrice uitgesteld wordt. De eerste keer werd het huwelijk uitgesteld nadat haar vader, prins Andrew, in opspraak kwam in de affaire rond miljardair Epstein. En daarna gooide het coronavirus roet in het eten.