Politiewagen die Brusselse Mehdi dodelijk aanreed, had geen sirene op

De politiewagen die in augustus de 17-jarige Mehdi dodelijk aanreed ter hoogte van het Centraal Station, reed 98 kilometer per uur en had geen sirene op. Dat schrijft het Brusselse lokale nieuwsmedium Bruzz. Het parket van Brussel kan de feiten niet bevestigen of ontkennen, want het onafhankelijk onderzoek van het Comité P is nog lopende.