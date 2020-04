Formule 1 krijgt compleet vernieuwde kalender nadat eerste 10 races geschrapt werden

De oorspronkelijke kalender voor de Formule 1 in 2020 is volledig geschrapt omwille van de wereldwijde coronacrisis. Dat staat te lezen op de website van de F1. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe gewijzigde kalender. Het doel is nog steeds deze zomer de races te hervatten. De Formule 1 kon ook meegeven dat er waarschijnlijk ook na 29 november, wanneer de laatste GP van het seizoen in Abu Dhabi zou plaatsvinden, nog geracet zal worden.

Het F1-seizoen zou dit seizoen oorspronkelijk op 15 maart starten met de GP van Australië, maar luttele uren voor aanvang van de eerste oefensessie werd beslist het raceweekend af te gelasten. Nadien werden nog negen F1-wedstrijden uitgesteld of geannuleerd. Er zijn ook twijfels omtrent de Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps, die voorzien was op 30 augustus. Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad mogen er tot 31 augustus echter geen massa-evenementen doorgaan in ons land.