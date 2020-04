OESO: “Scholen houden best ook rekening met sluitingen volgend schooljaar”

“Tijdelijke schoolsluitingen lijken heel waarschijnlijk in het schooljaar 2020-2021.” In een nieuw document raadt Dirk Van Damme, onderwijstopman van de OESO, overheden en scholen aan om noodplannen te maken voor die mogelijkheid.

In het document geeft Dirk Van Damme advies over hoe scholen het best heropenen nu de coronacurve afvlakt. In Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk is al een concrete datum geprikt voor die heropening. Bij ons komt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) volgende week met een datum.

Van Damme hoopt dat landen van elkaar leren om de heropening zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Zo geeft hij aan dat het risico het kleinst is wanneer we beginnen met de lagere scholen. “Uiteraard moeten scholen alle nodige maatregelen nemen om de persoonlijke hygiëne en social distancing tussen kinderen te bewaren”, schrijft hij.

Gezondheidsmanager en andere maatregelen

Zo zouden scholen een gezondheidsmanager moeten aanstellen. Moeten alle lessenaars en uitrusting gedesinfecteerd worden na elke les of activiteit. Moeten lokalen goed verlucht worden, of zouden de lessen zelfs buiten kunnen plaatsvinden. “Idealiter nemen we ook de temperatuur op van leerkrachten en leerlingen bij het binnenkomen”, schrijft Van Damme. “Het dragen van mondmaskers bij leerkrachten moet aangemoedigd worden, maar niet verplicht.”

Opvallend is ook de oproep van Van Damme om noodplannen op te maken voor het geval scholen volgend schooljaar opnieuw dicht moeten. Het is duidelijk dat we daar volgens de OESO rekening mee moeten houden. “Tijdelijke schoolsluitingen lijken heel waarschijnlijk in het schooljaar 2020-2021”, schrijft Van Damme. “Scholen moeten beter voorbereid zijn op gelijkaardige omstandigheden in de toekomst.”