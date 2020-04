Icoon Timmy Simons verlaat Club Brugge om assistent van Francky Dury te worden bij Zulte Waregem

Timmy Simons (43) wordt vanaf volgend seizoen assistent-trainer van Francky Dury bij SV Zulte Waregem. Dat maakten Club Brugge en Essevee vrijdag bekend.

Simons geldt als clubicoon van Club Brugge, waarvoor hij van 2000 tot 2005 en 2013 tot 2018 speelde. De verdedigende middenvelder, die in 2002 uitgeroepen werd tot Gouden Schoen en zijn professionele carrière bij Lommel startte (1998-2000), was jarenlang kapitein van blauw-zwart. Hij werd vier keer Belgisch kampioen, won drie bekers en kreeg na zijn laatste match als speler in 2018 meteen een functie in de technische staf. Onder trainer Ivan Leko was Simons nog assistent, maar dit seizoen was hij jeugdcoach.

“Ik kijk met het allerwarmste gevoel terug op twaalf jaar bij Club Brugge, mijn Club kan ik wel zeggen”, zegt Simons op de website van Club Brugge. “Het voorbije jaar bij de U16 was fantastisch. Voor ik de uitdaging bij de U16 aanging twijfelde ik of dit de goeie stap was, maar na één jaar als trainer in de Club Academy kan ik het enkel aanraden aan alle toekomstige trainers. De Club Academy is een uitstekende omgeving om te groeien, als speler maar dus ook als coach. Dat jaar was een enorme verrijking. Ik kreeg een mooi aanbod van SV Zulte Waregem waar ik nu graag op inga, om verdere ervaring op te doen. Ik hoop ooit bij Club te kunnen terugkeren als (hoofd-)trainer, dat blijft mijn ambitie!”

“We waren vooral op zoek naar iemand met heel wat ervaring op het hoogste niveau en kwamen al snel bij Timmy terecht”, aldus CEO Eddy Cordier op de website van Zulte Waregem. Essevee is nu nog op zoek naar een tweede assistent voor Dury.