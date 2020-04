Zandkunstenaar zoekt muziek bij coronavideoclip

Boxbergheide

Genk - De Zanderling heeft zich creatief op het coronavirus gegooid en is bezig aan een tweede video om mensen een hart onder de riem te steken. Voor deze tweede clip lanceert hij een oproep: wie bezorgt mij passende muziek?

Immanuel Boie uit Genk, ook wel 'De Zanderling' genoemd, tekent met zijn vingers in het zand op een lichtbak.

Zo ontstaan wonderlijke taferelen. De ene tekening vloeit over in de andere, en het publiek kijkt met open mond hoe de zandtekenaar zijn vlugge vingers over het projectiescherm laat dansen... Publiek? Ah neen, dat kan dus niet voorlopig.

Dertien optredens afgezegd? "Och, zand erover", dacht de Zanderling, en hij gebruikte zijn vrijgekomen tijd voor videoclips rond het paasverhaal, de voorbije weken. Meestal wordt zandkunst gecombineerd met rustige, of romantische muziek. Deze keer werd er echter gekozen voor rock, hardrock, metal...

Een beetje zoeken op youtube levert verrassende resultaten op.

Maar op dit moment is de zandartiest aan een video rond het coronavirus bezig.

Alleen... wie kan een passend liedje insturen?

Wat de inhoud betreft:

Waar eerst 'Blijf biDDen' staat, staat enkele seconden later 'Blijf biNNen'.

'We zullen dooDgaan wordt'... 'dooRgaan' uiteraard. Verder bevat de video alleen beelden, geen tekst. Een ziekenbed, zorgenden, een scheepje in een storm, een doodshoofd met covid-noppen...

Heb jij een lied? Stuur maar in. Misschien word jij gekozen...

Zandkunst@yahoo.be