Jonge Hasseltse Rotary zet zich in voor getroffen kinderen

Hasselt - Rotary Juniperus Alaudis en Carrefour Lummen en Herk-de-Stad sloegen de handen in elkaar voor de kinderen van Vzw KIDS die hard werden getroffen toch een tof paasfeest te geven.

Rotary Juniperus Alaudis is een groep van 20 jonge en dynamische vrienden. In mei 2019 werden ze opgenomen in het Rotary Register als eerste satellietclub van België onder de vleugel van Rotary Hasselt Juniperus. Een kans die ze niet onbenut lieten.

Vzw KIDS vangt tijdens deze zware periode nog steeds 14 jongeren op. Ze worden bijgestaan door 9 begeleiders, maar ook voor hen is dit een lastige periode. Bezoek is door de genomen maatregelen voor hen niet mogelijk en dit tijdens een paasperiode waarin iedereen toch graag tijd doorbrengt met familie en vrienden!

Samen met de familie Wyers van de Carrefour Market Lummen en Herk-de-Stad deden we voor hen wat extra. Zij werken dag en nacht om te zorgen dat we allemaal inkopen kunnen blijven doen. Chapeau daarvoor! Voor onze actie voor de Kids stonden ze meteen klaar en besloten ze de paaspakketjes te sponsoren voor alle leerlingen en begeleiders die de quarantaine op het internaat doorbrengen.

Dankzij de opbrengsten van onze corona-actie konden we een mooie verrassing afgeven voor hun paasfeest.