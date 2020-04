Topdokter die controversieel idee lanceerde: “Bezoek aan rusthuis is wél goed idee”

Bezoek toelaten in de rusthuizen in volle coronacrisis: wie verzint zoiets? Wel, geriater en topdokter Ann Vandenbroucke van het Oostendse AZ Damiaan pleitte daar eerder al voor. En ondanks alle heisa blijft ze achter haar idee staan. “Een volledige lockdown is geen maanden meer vol te houden.”