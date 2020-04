OKRA Lommel helpt Zorggrozep met contacteren van 75-plussers

Lommel - In onderling overleg nam OKRA Lommel de beslissing om Zorggroep Lommel te helpen in het benaderen van alle +75’ers onder haar leden, om te peilen naar hun lichamelijke en mentale gezondheid in deze corona-tijd.

De teams van de diverse trefpunten werden ingeschakeld om de oudere leden in hun wijk telefonisch of persoonlijk te benaderen, na eerst een triage te hebben gedaan. Daardoor kan de werklast van de 20-tal vrijwillige stads- en zorggroepmedewerkers verlicht worden en kunnen zij sneller problematische situaties detecteren.

Uit de eigen ledenbenadering kond OKRA opmaken dat de meeste +75’ers goed hun plan kunnen trekken, soms ook met de hulp van kinderen, familie, mantelzorgers of buren. Alleenstaanden, maar ook sommige koppels, hebben het wel moeilijk met het alleen zijn in hun kot en hopen dat snel de federale maatregelen versoepeld worden, zodat zij opnieuw hun sociaal leven kunnen hernemen.