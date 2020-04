Donald Trump beveelt Amerikaanse sportcompetities achter gesloten deuren te hervatten: “Zoals in de goede, oude tijd”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond op een persconferentie zijn stappenplan om de Amerikaanse economie herop te starten uit de doeken gedaan. Trump kondigde ook aan dat in de sportsector alle grote Amerikaanse competities na de coronacrisis zonder publiek zullen hernemen. “Het wordt zoals in de goede, oude tijd”, zei Trump. “We zullen met z’n allen achter de televisie zitten.” Tot dusver is er geen exacte datum wanneer de Amerikaanse sportcompetities kunnen worden hervat.