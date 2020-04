1A-clubs Moeskroen en KV Kortrijk praten over fusie

Moeskroen heeft de hand uitgestoken naar de buren van KV Kortrijk om te praten over een fusie. Dat bevestigen de bazen van beide clubs in Het Laatste Nieuws. “Iedereen weet dat er te veel clubs zijn in de regio”, zegt Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck. Hij zet de deur alvast open om in Kortrijk te gaan spelen.

De onzekere toekomst van Moeskroen, dat vorige week te horen kreeg dat het geen proflicentie krijgt van de licentiecommissie, effende de weg voor gesprekken tussen de beide teams. Daarom zaten voorzitters Patrick Declerck en Joseph Allijns en CEO’s Paul Allaerts en Matthias Leterme samen aan tafel op uitnodiging van Les Hurlus.

“Iedereen weet dat er te veel clubs zijn in de regio. Kortrijk en Zulte Waregem zie ik niet meteen fuseren, maar Kortrijk en Moeskroen, waarom niet?”, zegt Moeskroen-voorzitter Declerck. Hij heeft er alvast geen problemen mee zijn ploeg eventueel naar Kortrijk te verhuizen. “Zij hebben meer supporters en sponsors”, klinkt het. Bij Kortrijk zijn ze voorlopig wat voorzichtiger. “Het was pas een eerste gesprek. We moeten zien wat de meerwaarde is, maar we schieten het idee niet per definitie af”, zegt CEO Matthias Leterme.

Moeskroen en KV Kortrijk stonden tiende en elfde in 1A toen de competitie werd stopgezet door de uitbraak van het coronavirus. De vraag was sowieso of Moeskroen volgend seizoen nog levensvatbaar was als profclub. De club greep niet alleen naast een proflicentie - het heeft wel nog een beroep lopen bij het BAS - , eigenaar Pairoj Piempongsant liet ook al verstaan dat hij niet meer wilde investeren in de ploeg.