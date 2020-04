F1-kalender 2020 volledig geschrapt

F1-bolides tijdens de start van de GP van Australië in 2019 Foto: Mercedes F1 team

Er is op de officiële website van de Formule 1 geen spoor meer te bekennen van de F1-kalender 2020. In de plaats daarvan laat men weten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe ingrijpend gewijzigde F1-kalender.

Na de debacle in Australië, waarin er omwille van het coronavirus luttele uren voor aanvang van de eerste oefensessie beslist werd om het raceweekend alsnog te annuleren, werden in totaal maar liefst negen F1-races geannuleerd of op zijn minst uitgesteld. Daar leek het bovendien echter niet bij te stoppen.

Ook de GP van België dreigde na de regeringsbeslissing om alle massa-evenementen tot eind augustus te verbieden te sneuvelen. Daarnaast was de GP van Frankrijk op 28 juni de eerste race op wat nog restte van de oorspronkelijke F1-kalender 2020. Net als België leek ook Frankrijk te zullen sneuvelen onder de verstrengde corona-maatregelen in Frankrijk.

Om een reeks nieuwe afgelastingen te vermijden lijkt de Formule 1 nu eieren voor haar geld te hebben gekozen en is er op de officiële website niets meer te bespeuren van de F1-kalender 2020. In de plaats daarvan de mededeling dat er hard gewerkt wordt aan een nieuwe aangepaste F1-kalender die er voor de rest van het jaar ingrijpend anders zal uitzien.

Die nieuwe F1-kalender zou normaal van start moeten gaan tijdens de oorspronkelijke zomerpauze die in augustus liep. Daarvoor had de F1 de verplichte sluiting van de F1-fabrieken reeds vervroegd naar maart en april. Daarnaast laat de F1 ook weten dat het F1-seizoen 2020 naar alle waarschijnlijkheid pas na 29 november zal eindigen, wanneer oorspronkelijk de laatste race in Abu Dhabi zou plaatsvinden.

Voor iedereen die reeds een ticket voor een F1-race gekocht heeft wordt een regeling uitgewerkt waarbij er een eventuele terugbetaling wordt voorzien of waarbij het ticket geldig is op de nieuwe racedatum.

