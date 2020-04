Actrice en scenariste An Swartenbroekx vertelde in ‘Gert late night’ donderdagavond dat haar werk aan nieuwe scenario’s voor ‘FC De Kampioenen’ stilligt, niet zozeer door de coronacrisis, maar door het overlijden van Johny Voners.

Swartenbroekx kreeg het emotioneel moeilijk toen ze vertelde over wat het Kampioenenjaar had moeten worden, met nieuwe afleveringen. “Door de dood van Johny is dat nu gewoon een zwart gat.”

Acteur John ...