Vrijdag begint de dag zonnig. Onder die zon zal de temperatuur ook vlot kunnen oplopen. Rond de middag zal het een graad of 18 zijn, en daar komen in de loop van de namiddag nog enkele graden bovenop.

Indien de kaap van 20 graden wordt bereikt heeft Limburg na amper 17 dagen in april al 10 warme dagen te pakken. We spreken immers van een warme dag wanneer de temperatuur 20 graden of meer bereikt. ...