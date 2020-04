Ook profbiljarter Eddy Leppens (50) uit Lommel blijft in zijn kot tijdens de coronacrisis. Leppens trok in februari nog naar Seoel om het finaletornooi van de PBA af te werken, maar net toen ging Zuid-Korea in lockdown en werd het toernooi geannuleerd. Leppens raakte hoopt in juni opnieuw aan te pikken bij het lucratieve circuit in Zuid-Korea.