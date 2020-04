“Altijd arts raadplegen als baby koorts heeft”

Sint-Truiden -

Baby Zoë uit Sint-Truiden, vermoedelijk de jongste Belg met het coronavirus, heeft een moeilijke eerste nacht in het Jessa Ziekenhuis achter de rug. Toch stellen artsen gerust: “Bij kinderen, zelfs op die jonge leeftijd, is het virus heel mild. Wel is het belangrijk dat er altijd een arts wordt geraadpleegd wanneer jonge baby’s koorts hebben.”