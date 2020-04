Tom Boonen schenkt tablets aan ziekenhuis in Mol: “Nog even volhouden”

Mol - Tom Boonen heeft het ziekenhuis in zijn woonplaats Mol verblijd met de schenking van enkele tablets. Op die manier kunnen patiënten vanuit hun gedwongen isolatie toch contact houden met hun familie en vrienden.

“Iedereen is heel goed bezig, dat merk ik ook in mijn eigen straat”, zegt de ex-wereldkampioen wielrennen in een video op Facebook. “Mensen passeren en houden afstand. Ze komen buiten, maar het is wel heel rustig in de straten. Ik denk dat de meeste mensen zich goed aan de maatregelen houden. Het is heel belangrijk dat we nog even volhouden.”