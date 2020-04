Familie nam afscheid, maar Paula (84) is opnieuw thuis na corona, dubbele longontsteking én klaplong

Hasselt -

We beginnen ons nieuws met een boodschap van hoop uit het ZOL in Genk. Daar heeft de 84-jarige Paula Vantilt uit Hasselt vandaag het ziekenhuis mogen verlaten na een wonderbaarlijke wederopstanding. De vrouw raakte besmet met COVID-19 en kreeg daarop een dubbele longontsteking en een klaplong. Een week lang zweefde ze tussen leven en dood, de familie kwam zelfs al afscheid van haar nemen, maar de kranige Hasseltse vocht terug. Vandaag, drie weken na haar opname in het ziekenhuis, mocht ze terug naar huis.