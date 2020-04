Doe de elfde #SjiekFitChallenge: spel je w-o-r-k-o-u-t!

Wekenlang binnenzitten betekent allesbehalve stilzitten. Voormalig topatleet Hans van Alphen wil de lezers van Het Belang van Limburg en weekendmagazine Sjiek van hun stoel krijgen. De Alkenaar daagt Limburg elke dag uit voor een leuke miniwork-out. Vandaag: hopelijk is je voornaam niet té lang, want deze keer bepaalt jouw naam je w-o-r-k-o-u-t!

We gaan het niet te moeilijk maken: aan elke letter uit je voornaam is een sportoefening verbonden. Wie Jan heet, heeft veel geluk. Dan kom je er met een zijwaartse plank (J), een squat (A) en glute bridges (N) vanaf. Een Frédérique staat al wat meer in het zweet …

A. squat

B. burpee (sta rechtop en spring naar een pomphouding, sta vervolgens opnieuw recht met je armen in de lucht)

C. sit-up

D. tuck jump (spring in de lucht met je knieën ingetrokken)

E. knee lifts (hef je knieën ter plaatse)

F. Een challenge in een challenge … Ga op je rug liggen. Neem je voeten gekruist vast en probeer recht te komen zonder de voeten los te laten.

G. uitvalspas

H. zijwaartse uitvalspas

I. loop de trap op

J. zijwaartse plank

K. Opnieuw een challenge! 1 minuut wall sitting

L. jumping jacks

M. hiellifts

N. glute bridges (ga op je rug liggen, knieën geplooid en met de voeten op de grond. Hef je bekken omhoog en zak opnieuw)

O. calve raises (ga op je tenen staan en laat je hielen weer naar de grond komen)

P. loop een rondje rond de tafel!

Q. push-up

R. Een challenge die jullie al eens deden: probeer vanuit ruglig recht te komen op je voeten.

S. mountain climbers (neem een pomphouding aan, zet afwisselend je linker- en rechterbeen naar voren)

T. Challenge-time! Leg in ruglig een wc-rol op je voet en probeer je op je buik te draaien zonder de rol te laten vallen.

U. kikkersprong

V. Weer een oude bekende: spring recht vanuit kniezit

W. V-crunch (leg je op je rug met de benen gestrekt naar boven en ga vervolgens met je handen naar je voeten)

X. Voor de lucky bastards: rust een minuut plat op je buik

Y. maak tien keer na elkaar de letters YMCA met je armen in de lucht

Z. een mooie om af te sluiten: lach tien seconden belachelijk hard

Als personal trainer en kinesist probeert Hans van Alphen iedereen aan het bewegen te krijgen. Op hbvl.be/fitinuwkot, Facebook en Instagram legt hij nog tot en met 20 april dagelijks een specifieke sportoefening uit aan de hand van een filmpje.

Ga je ook de uitdaging aan? Post je filmpje dan op sociale media met de hashtag #SjiekFitChallenge.

Alle info over ‘Beweeg meer’, de praktijk van Hans van Alphen, op beweegmeer.be