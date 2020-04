Internationale spelersvakbond FIFPro bezorgd om vrouwenvoetbal

De Internationale Spelersvakbond FIFPro is bezorgd om de gevolgen van de coronapandemie op het vrouwenvoetbal, zo maakte de FIFPro donderdag bekend.

“De huidige situatie vormt een existentiële bedreiging voor het vrouwenvoetbal als er nu niets gedaan wordt om die tak van het voetbal te beschermen”, klinkt het in een rapport van de FIFPro. “Anders zal het uitmonden in financiële problemen bij heel wat voorheen gezonde clubs in verscheidene competities. Het is tijd voor een tussenkomst uit de private en publieke sectoren, van beleidsmakers en overheden, tv-rechtenhouders en sponsors.”

Financiële problemen bij clubs zullen onvermijdelijk ook gevolgen hebben op de contracten voor de speelsters, die sowieso al een pak minder verdienen dan de mannen. “De kortere looptijd van contracten, het gebrek aan verzekeringen en afspraken met werkgevers zorgen ervoor dat veel speelsters hun bron van inkomsten dreigen kwijt te raken.”