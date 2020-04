GCF, één van de supportersclubs van Racing Genk, heeft tweeduizend eclairs gemaakt voor mensen die actief zijn in de zorgsector. Ze konden daarbij rekenen op de hulp van vijf verschillende bakkerijen.

De eclairs zijn verdeeld over alle woon-zorgcentra in Genk, het Ziekenhuis Oost Limburg en het Multifunctioneel Centrum Bethanië. “Het leed en de zorgen kunnen we jammer genoeg ...