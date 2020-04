Wielerbondscoach Rik Verbrugghe ontsnapte niet aan het coronavirus: “Ik heb gepanikeerd, alles deed pijn”

Wielerbondscoach Rik Verbrugghe ontsnapte niet aan het coronavirus. Dat maakte hij zelf bekend op Instagram bij een foto van zijn eerste fietsrit na zijn ziekte. “Ik kreeg de volle lading”, verduidelijkte hij aan onze redactie per telefoon. “Ik hoestte zwaar en voelde dat het op mijn longen zat. Dan heb ik toch even gepanikeerd. Dit is véél erger dan de griep.”

“Ik had Covid 19 en het was zwaar, maar ik heb het overleefd. Hopelijk blijft iedereen gezond”, zette Rik Verbrugghe (45) bij een foto van zijn rit op Strava: 55 kilometer in en rond Stoumont.

“Twee weken geleden werd ik ziek”, vertelt hij aan de telefoon. “Ook de kinderen en mijn echtgenote Claudia (Van Avermaet, de zus van Greg, nvdr) hadden het te pakken maar bij hen leek het niet meer dan een zware verkoudheid. Ze hadden maar één dag koorts. Maar ik kreeg de volle lading. Ik heb acht dagen koorts gehad en heb vijf dagen zo goed als dag en nacht geslapen. Zo slecht was ik, ik had overal pijn. Ik ben niet getest, maar de dokter was er zeker van het Covid-19 was. Omdat ik nog goed kon ademen, moest ik niet naar het ziekenhuis en het is daar pas dat er getest wordt.”

“Toch even gepanikeerd”

“Toch heb ik daarna getwijfeld, want ik voelde mij echt niet goed. Ik hoestte zwaar en voelde dat het op mijn longen zat. Dan heb ik toch even gepanikeerd. Ook Claudia en de kinderen zagen dat ik afzag en kregen schrik. Om 22 uur ’s avonds heb ik de dokter gebeld, maar hij stelde mij gerust. Ik las natuurlijk ook de nieuwsberichten en was bang dat ik alsnog in ademnood zou komen. Dat was gelukkig niet zo. Drie dagen geleden begon ik mij beter te voelen, maar ben toch nog vermoeid. Gisteren heb ik toch een uurtje gefietst, vandaag zelf meer dan twee uur. Al heb ik op mijn tanden moeten bijten. Maar wat deed het deugd om buiten te zijn.”

“Ik zou niet weten wat ik verkeerd deed”

Waar Verbrugghe of iemand anders van het gezin besmet raakte, weet hij niet. “We zijn heel voorzichtig geweest en hebben alle veiligheidsvoorschriften gevolgd. Is het in het warenhuis gebeurd? Dat kan, maar ik zou niet weten wat ik verkeerd deed. Zo zie je maar dat het iedereen kan overkomen. Dus dat iedereen alstublieft blijft opletten. Ik heb ooit griep gehad en ik kan je verzekeren: dit coronavirus is véél erger. Ik ben erdoor geraakt omdat ik nog jong ben en een gezond lichaam heb. Ik sport nog veel. Voor oudere mensen die verzwakt zijn, moet dit de hel zijn.”