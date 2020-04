In Spanje hoopt men dit seizoen nog te voetballen: bond zet licht op groen om ook na 30 juni te spelen

In de Spaanse LaLiga kan er dit seizoen indien nodig ook na 30 juni gevoetbald worden, zo maakte de Spaanse Voetbalfederatie RFEF donderdag bekend.

“Wij keuren deze uitzonderlijke maatregel goed”, klinkt het in een mededeling. “Hierdoor is het toegestaan dat het huidige seizoen indien nodig ook na 30 juni kan doorlopen, waardoor ook de start van het volgende seizoen later dan gepland kan plaatsvinden.”

Net als in de meeste Europese landen hoopt men in Spanje dit seizoen nog te voetballen. Toch houdt de Spaanse bond reeds een stok achter de deur, moest het tot een definitieve stopzetting van de competitie komen of als de competitie nog bezig moest zijn als de Europese Voetbalconfederatie UEFA de registratieperiode voor de Europese plaatsen van volgend seizoen wil afsluiten. In dat geval zal het klassement van de laatst afgewerkte speeldag, op voorwaarde dat alle ploegen evenveel wedstrijden gespeeld hebben, als eindstand gelden.

Als er in Spanje dit seizoen niet meer gevoetbald kan worden, zal dat dus de stand van 8 maart zijn. Barcelona is dan kampioen met 58 punten, voor Real Madrid met 56 punten. Dan gaan FC Barcelona, Real Madrid, FC Sevilla en Real Sociedad de Champions League in, en Getafe en Atlético naar de Europa League. Voor de winnaar van de Copa del Rey tussen Athletic Bilbao en Sociedad is er eveneens nog een stek in de Europa League.