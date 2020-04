Koersdirecteur van Vuelta speculeert over start in Spanje in plaats van in Nederland

Koersdirecteur Javier Guillén sluit niet uit dat de Ronde van Spanje dit jaar niet in het Nederlandse Utrecht start maar gewoon in Spanje. Dat zei Guillén in een podcast van sportzender Cadena Ser. De Vuelta, die op 14 augustus in Utrecht zou beginnen, is uitgesteld. Dat is een gevolg van de verplaatsing van de Tour de France vanwege het coronavirus. Mogelijk start de Ronde van Spanje pas eind oktober. “Het klimaat in Centraal-Europa is dan niet meer hetzelfde”, zei Guillén die het Baskische Irun als alternatief noemde.