’t Bolderke kookt 175 maaltijden voor WZC Bocasa met een hartverwarmende boodschap

Heusden-Zolder -

Chef-kok Kris Marchal, zoon van Paul Marchal, is druk in de weer om in zijn restaurant ’t Bolderke in Bolderberg 175 maaltijden te koken voor het personeel en de bewoners van woonzorgcentrum Bocasa in Bolderberg. Zijn vriendin Ine helpt mee door de maaltijden te voorzien van een zelfgemaakt hartje met een speciale boodschap. Ze willen hiermee de bewoners en het personeel een hart onder de riem steken in deze moeilijke coronatijden.