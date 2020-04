WZC ‘De Visserij’ test zelf 25 positieve bewoners en 11 personeelsleden

Testen die op eigen initiatief in woonzorgcentrum De Visserij in Diepenbeek zijn uitgevoerd, hebben uitgewezen dat 25 bewoners besmet zijn met het Coronavirus. 8 daarvan vertonen geen symptomen en zeven bewoners zijn de besmetting quasi te boven en sterken verder aan. Bij het personeel testten 11 mensen positief.

“Wij betreuren vijf coronaslachtoffers in ons woonzorgcentrum”, zegt directeur Rita Schoubs. “Erg jammer dat we op korte tijd dit aantal overlijdens hebben moeten noteren, daar waar dit in een normale ...