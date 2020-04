Lou Muzillo herschrijft CCR-nummer tot pakkend coronalied

Wie Lou Muzzillo niet kent heeft zijn kot de afgelopen 55 jaar waarschijnlijk nooit verlaten. De bekende Genkse zanger/gitarist draait immers al sinds de jaren ‘60 mee in de Limburgse muziekscene. Speciaal voor het Blijf in uw kot-concert van vandaag herschreef Lou ‘Who will stop the rain’ van CCR tot een origineel coronalied.

Als dertienjarige speelde hij met z’n band ‘The Robots’ al in de Pigale in Genk. Voor het grote publiek is Lou Muzillo vooral bekend als de grote entertainer op feesten, stadsfestivals en lokale kermissen. De man die wel lijkt geboren met een gitaar in zijn handen. Zijn imitatie van Michael Jackson, met de obligate pruik uiteraard, is legendarisch.

